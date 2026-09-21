Воротар-герой та дубль від аутсайдера: символічна збірна 7-го туру УПЛ за версією Sport RBC.UA

Матчі 7-го туру УПЛ

"Полісся" мінімально перемогло "Кривбас" завдяки пенальті Ігоря Краснопіра, "Динамо” у другому таймі дотиснуло "Зорю", а "Лівий Берег" здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши "Епіцентр".



У неділю "Кудрівка" та "Колос" влаштували результативну перестрілку, яка завершилася перемогою ковалівців 3:2. "Карпати" та "Верес" зіграли внічию 1:1, а "Шахтар" упевнено розібрався з ЛНЗ – 3:0.



Однак головною подією стартового матчу туру став гол, який навряд чи скоро забудуть уболівальники УПЛ. Голкіпер "Оболоні" Назарій Федорівський у компенсований час пішов до чужого штрафного на подачу кутового та ударом головою врятував свою команду від поразки в Одесі. Це лише другий в історії елітного дивізіону України гол воротаря не з пенальті.

Результати матчівв 7-го туру УПЛ (інфографіка: Sport RBC.UA)

За підсумком цих матчів редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко та Кирило Круторогов.

Символічна збірна 7-го туру УПЛ

Данило Вереітін

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Навін Малиш ("Динамо"), Томаш Кендзьора ("Динамо"), Жан Педросу ("Карпати"), Богдан Михайліченко ("Полісся")

Моха ("Карпати"), Євген Смирний ("Кудрівка"), Вікентій Волошин ("Лівий Берег")

Андре Гонсалвеш ("Верес"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Невертон ("Шахтар").

Микита Малюгін

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Богдан Михайліченко ("Полісся"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Крупський ("Харків")

Володимир Бражко ("Динамо"), Вікентій Волошин (“Лівий Берег”), Аріналдо Ррапай ("Колос")

Фелліпе Вієйра ("Карпати”), Педріньйо ("Шахтар")

Євгеній Смирний ("Кудрівка")

Андрій Костенко

Дмитро Різник ("Шахтар")

Педро Енріке ("Шахтар"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Ілля Крупський ("Харків")

Аріналдо Ррапай ("Колос"), Володимир Бражко ("Динамо"), Євгеній Смирний ("Кудрівка"), Педріньйо ("Шахтар")

Назарій Воробчак ("Лівий Берег"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Андре Гонсалвеш ("Верес")

Кирило Круторогов

Назарій Федорівський (Оболонь)

Ілля Крупський ("Харків"), Кай Ціпот ("Верес"), Андрій Якимів ("Лівий Берег"), Педро Енріке ("Шахтар")

Назарій Воробчак ("Лівий Берег"), Євген Смирний ("Кудрівка"), Володимир Бражко ("Динамо"), Феліпе Вієйра ("Карпати")

Ігор Краснопір ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Євген Смирний (фото: Instagram/zheka_smyrnyi)

Гравцем туру за підсумками цього опитування можна визнати Євгенія Смирного, якого усі респонденти включили у свою символічну збірну. У звітному турі Євген оформив дубль у ворота "Колоса". І хоча це його команді не допомогло (поразка 2:3), виступ 28-річного півзахисника вийшов достатньо яскравим.

Список бомбардирів

Після 7 турів УПЛ бомбардирські перегони очолив Ігор Краснопір. Нападник "Полісся" забив переможний м'яч своєї команди у ворота "Кривбасу" і таким чином оформив своє вже п'яте взяття воріт у поточному чемпіонаті.

Найкращі бомбардири УПЛ 2026/2027

5 - Ігор Краснопір ("Полісся")

4 - Матвій Пономаренко ("Динамо"), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Батон Забергджа ("Харків"), Петер Ітодо ("Харків")

3 - Кауан Еліас ("Шахтар"), Назарій Русин ("Карпати").

Турнірна таблиця УПЛ

Після 7 турів у турнірній таблиці "Полісся" та "Шахтар" мають рівну кількість балів і ділять перше місце. "Карпати" посідають третє місце, а "Динамо" наразі четверте. Найгірше справи йдуть у "Оболоні" та "Кудрівки".

Турнірна таблиця УПЛ (фото: УПЛ)

Наступний тур УПЛ відбудеться 10-11 жовтня, після майже тритижневої паузи на матчі національних збірних.