Воротар-герой та дубль від аутсайдера: символічна збірна 7-го туру УПЛ за версією Sport RBC.UA
Позаду всі вісім матчів сьомого туру Української Прем’єр-ліги сезону-2026/2027. Тур розтягнувся на три дні та подарував одразу кілька пам’ятних подій, а редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру.
Матчі 7-го туру УПЛ
"Полісся" мінімально перемогло "Кривбас" завдяки пенальті Ігоря Краснопіра, "Динамо” у другому таймі дотиснуло "Зорю", а "Лівий Берег" здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши "Епіцентр".
У неділю "Кудрівка" та "Колос" влаштували результативну перестрілку, яка завершилася перемогою ковалівців 3:2. "Карпати" та "Верес" зіграли внічию 1:1, а "Шахтар" упевнено розібрався з ЛНЗ – 3:0.
Однак головною подією стартового матчу туру став гол, який навряд чи скоро забудуть уболівальники УПЛ. Голкіпер "Оболоні" Назарій Федорівський у компенсований час пішов до чужого штрафного на подачу кутового та ударом головою врятував свою команду від поразки в Одесі. Це лише другий в історії елітного дивізіону України гол воротаря не з пенальті.
За підсумком цих матчів редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко та Кирило Круторогов.
Символічна збірна 7-го туру УПЛ
Данило Вереітін
- Назарій Федорівський ("Оболонь")
- Навін Малиш ("Динамо"), Томаш Кендзьора ("Динамо"), Жан Педросу ("Карпати"), Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Моха ("Карпати"), Євген Смирний ("Кудрівка"), Вікентій Волошин ("Лівий Берег")
- Андре Гонсалвеш ("Верес"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Невертон ("Шахтар").
Микита Малюгін
- Назарій Федорівський ("Оболонь")
- Богдан Михайліченко ("Полісся"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Крупський ("Харків")
- Володимир Бражко ("Динамо"), Вікентій Волошин (“Лівий Берег”), Аріналдо Ррапай ("Колос")
- Фелліпе Вієйра ("Карпати”), Педріньйо ("Шахтар")
- Євгеній Смирний ("Кудрівка")
Андрій Костенко
- Дмитро Різник ("Шахтар")
- Педро Енріке ("Шахтар"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Ілля Крупський ("Харків")
- Аріналдо Ррапай ("Колос"), Володимир Бражко ("Динамо"), Євгеній Смирний ("Кудрівка"), Педріньйо ("Шахтар")
- Назарій Воробчак ("Лівий Берег"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Андре Гонсалвеш ("Верес")
Кирило Круторогов
- Назарій Федорівський (Оболонь)
- Ілля Крупський ("Харків"), Кай Ціпот ("Верес"), Андрій Якимів ("Лівий Берег"), Педро Енріке ("Шахтар")
- Назарій Воробчак ("Лівий Берег"), Євген Смирний ("Кудрівка"), Володимир Бражко ("Динамо"), Феліпе Вієйра ("Карпати")
- Ігор Краснопір ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо").
Гравцем туру за підсумками цього опитування можна визнати Євгенія Смирного, якого усі респонденти включили у свою символічну збірну. У звітному турі Євген оформив дубль у ворота "Колоса". І хоча це його команді не допомогло (поразка 2:3), виступ 28-річного півзахисника вийшов достатньо яскравим.
Список бомбардирів
Після 7 турів УПЛ бомбардирські перегони очолив Ігор Краснопір. Нападник "Полісся" забив переможний м'яч своєї команди у ворота "Кривбасу" і таким чином оформив своє вже п'яте взяття воріт у поточному чемпіонаті.
Найкращі бомбардири УПЛ 2026/2027
- 5 - Ігор Краснопір ("Полісся")
- 4 - Матвій Пономаренко ("Динамо"), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Батон Забергджа ("Харків"), Петер Ітодо ("Харків")
- 3 - Кауан Еліас ("Шахтар"), Назарій Русин ("Карпати").
Турнірна таблиця УПЛ
Після 7 турів у турнірній таблиці "Полісся" та "Шахтар" мають рівну кількість балів і ділять перше місце. "Карпати" посідають третє місце, а "Динамо" наразі четверте. Найгірше справи йдуть у "Оболоні" та "Кудрівки".
Наступний тур УПЛ відбудеться 10-11 жовтня, після майже тритижневої паузи на матчі національних збірних.