"Они будут стремиться отомстить": тренер Северной Ирландии рассказал, чего ждет от матча против Украины

О'Нилл требует от команды большей результативности

Сборная Северной Ирландии подходит к домашнему поединку с Украиной в статусе лидера группы.

Несмотря на успешные результаты Майкл О'Нилл считает, что его подопечные могли выступить лучше в домашних матчах. В частности, североирландцы не смогли забить Венгрию и Грузию, сыграв с обоими соперниками со счетом 0:0.

"Мы создали немало моментов в двух предыдущих домашних встречах, поэтому перед игрой с Украиной буду акцентировать внимание футболистов на необходимости лучше реализовывать свои шансы", - отметил тренер.

В то же время О'Нилл доволен оборонной игрой команды. Северная Ирландия остается единственной сборной в текущем розыгрыше Лиги наций, еще не пропускавшей голов.

Тренер ожидает более сложного матча против Украины

В предыдущей встрече, состоявшейся 2 октября в словацкой Трави, Северная Ирландия разгромила Украину со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отличился защитник Кайрон Браун.

Однако О'Нилл не ожидает, что на этот раз у его команды будет такое же преимущество.

"Наше выступление в Словакии против Украины было первоклассным. Но я думаю, что украинцы сделали выводы после поражения в Трнаве, поэтому ожидаю, что они будут серьезно атаковать нас", - заявил наставник.

По словам тренера, его команду ждет непростое испытание как в матче с Украиной, так и в заключительной игре группового этапа против Венгрии.

О'Нилл выделил Николенко, Крупского и Краснопира

Отдельно наставник Северной Ирландии проанализировал игровую модель сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры.

Он обратил внимание, что "сине-желтые" обычно используют схему 3-5-2, которая во время обороны трансформируется в 5-3-2. Украинцы действуют компактно без мяча и пытаются быстро переходить в атаку по его возвращении.

Особое внимание О'Нилл уделил фланговым защитникам. В частности, он отметил вернувшегося в состав после травмы Виталия Миколенко и Илью Крупского, которого охарактеризовал как быстрого и работоспособного футболиста с хорошими атакующими качествами.

Также тренер выделил нападающего "Полесья" Игоря Краснопира, забившего девять голов в первых десяти матчах нынешнего сезона УПЛ, и Артема Довбика, выступающего за итальянскую "Болонью".

Турнирное положение перед матчем

Перед пятым туром Северная Ирландия возглавляет группу B2 с восемью очками. Венгрия имеет семь баллов, Украина – четыре, Грузия – два.

Поединок между Северной Ирландией и Украиной состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

После этого обе команды проведут заключительные матчи группового этапа: Украина примет Грузию, а Северная Ирландия сыграет на выезде против Венгрии.