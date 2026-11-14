"Вони прагнутимуть помститися": тренер Північної Ірландії розповів, чого чекає від матчу проти України

О’Нілл вимагає від команди більшої результативності

Збірна Північної Ірландії підходить до домашнього поєдинку з Україною в статусі лідера групи.

Попри успішні результати, Майкл О’Нілл вважає, що його підопічні могли виступити краще в домашніх матчах. Зокрема, північноірландці не змогли забити Угорщині та Грузії, зігравши з обома суперниками з рахунком 0:0.

"Ми створили чимало моментів у двох попередніх домашніх зустрічах, тому перед грою з Україною наголошуватиму футболістам на необхідності краще реалізовувати свої шанси", - зазначив тренер.

Водночас О’Нілл задоволений оборонною грою команди. Північна Ірландія залишається єдиною збірною в поточному розіграші Ліги націй, яка ще не пропускала голів.

Тренер очікує складнішого матчу проти України

У попередній зустрічі, яка відбулася 2 жовтня у словацькій Трнаві, Північна Ірландія розгромила Україну з рахунком 3:0. Дублем у тому поєдинку відзначився захисник Кайрон Браун.

Однак О’Нілл не очікує, що цього разу його команда матиме таку саму перевагу.

"Наш виступ у Словаччині проти України був першокласним. Але я думаю, що українці зробили висновки після поразки в Трнаві, тому очікую, що вони серйозно нас атакуватимуть", - заявив наставник.

За словами тренера, на його команду чекає непросте випробування як у матчі з Україною, так і в заключній грі групового етапу проти Угорщини.

О’Нілл виділив Миколенка, Крупського та Краснопіра

Окремо наставник Північної Ірландії проаналізував ігрову модель збірної України під керівництвом Андреа Мальдери.

Він звернув увагу, що "синьо-жовті" зазвичай використовують схему 3-5-2, яка під час оборони трансформується у 5-3-2. Українці діють компактно без м’яча та намагаються швидко переходити в атаку після його повернення.

Особливу увагу О’Нілл приділив фланговим захисникам. Зокрема, він відзначив Віталія Миколенка, який повернувся до складу після травми, та Іллю Крупського, якого охарактеризував як швидкого й працездатного футболіста з хорошими атакувальними якостями.

Також тренер виділив нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра, який забив дев’ять голів у перших десяти матчах нинішнього сезону УПЛ, та Артема Довбика, який виступає за італійську "Болонью".

Турнірне становище перед матчем

Перед п’ятим туром Північна Ірландія очолює групу B2 із вісьмома очками. Угорщина має сім балів, Україна – чотири, а Грузія – два.

Поєдинок між Північною Ірландією та Україною відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Після цього обидві команди проведуть заключні матчі групового етапу: Україна прийматиме Грузію, а Північна Ірландія зіграє на виїзді проти Угорщини.