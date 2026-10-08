"У них есть потенциал": Михайленко назвал игроков молодежки, которые могут получить вызов в сборную Украины

Михайленко оценил перспективы Синчука и Кревсуна

По словам Михайленко, оба футболиста имеют необходимый потенциал для выступлений за главную сборную Украины. В то же время, конкретные сроки их возможного вызова зависят от дальнейшего прогресса игроков.

"Мне кажется, они имеют высокий потенциал, чтобы играть за национальную сборную. Когда именно это произойдет - вопрос открыт. Многое зависит от них самих и от того, как они будут прогрессировать. Но ребята молодцы", - сказал Михайленко.

Синчук уже попадал в резервный список национальной команды, тогда как Кревсун в матче молодежной сборной против Турции выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Еще несколько игроков могут получить вызов

Михайленко также отметил, что тренерский штаб национальной сборной уже активно привлекает его бывших подопечных. Речь идет об Илье Крупском, Матвее Пономаренко и Тарасе Михавко. Все трое уже получали игровое время в главной команде Украины.

"Думаю, это нормальное количество. В нынешнем составе есть еще два-три футболиста, которые в ближайшем будущем могут получить вызов", – добавил Михайленко.

Дебют за сборную Украины

При этом у Геннадия Синчука уже есть дебют за национальную команду. 31 мая 2026 года он вышел на поле в товарищеском матче против Польши, который Украина выиграла со счетом 2:0.

Полузащитник провел на поле 15 минут под руководством главного тренера сборной Андреа Мальдеры.