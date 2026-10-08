"Вони мають потенціал": Михайленко назвав гравців молодіжки, які можуть отримати виклик до збірної України

Михайленко оцінив перспективи Синчука та Кревсуна

За словами Михайленка, обидва футболісти мають необхідний потенціал для виступів за головну збірну України. Водночас конкретні терміни їхнього можливого виклику залежать від подальшого прогресу гравців.

"Мені здається, вони мають високий потенціал, щоб грати за національну збірну. Коли саме це станеться - питання відкрите. Багато залежить від них самих і від того, як вони прогресуватимуть. Але хлопці молодці", - сказав Михайленко.

Синчук уже потрапляв до резервного списку національної команди, тоді як Кревсун у матчі молодіжної збірної проти Туреччини виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Ще кілька гравців можуть отримати виклик

Михайленко також зазначив, що тренерський штаб національної збірної вже активно залучає його колишніх підопічних. Йдеться про Іллю Крупського, Матвія Пономаренка та Тараса Михавка. Усі троє вже отримували ігровий час у головній команді України.

"Думаю, це нормальна кількість. У нинішньому складі є ще два-три футболісти, які в близькому майбутньому можуть отримати виклик", - додав Михайленко.

Дебют за збірну України

При цьому Геннадій Синчук уже має дебют за національну команду. 31 травня 2026-го року він вийшов на поле у товариському матчі проти Польщі, який Україна виграла з рахунком 2:0.

Півзахисник провів на полі 15 хвилин під керівництвом головного тренера збірної Андреа Мальдери.