Волевая победа: "Верес" и "Кудривка" выяснили сильнейшего в перенесенном матче УПЛ

Течение матча

Счет в матче на 32-й минуте открыла "Кудривка". Денис Свитюх сыграл головой на добивании и завершил контратаку, которая началась от голкипера "Кудривки" Антона Яшкова.

Однако уже во второй половине матча "Верес" перебрал мяч под свой контроль. В течение семи минут Ян Фабрисиу и Андре Гонсалвеш перевернули ход матча и вывели ровенцев вперед.

Уже на последних минутах игры "Кудривка" могла сравнять счет – однако удар Стеня со штрафного оказался неточным.

УПЛ, 6-й тур

"Верес" - "Кудривка" - 2:1 (0:1, 2:0)

Турнирные расписания

Благодаря этой победе "Верес" совершил настоящий рывок в турнирной таблице - ровенцы поднялись с 11-го места на 6-е. "Кудривка" после этого поражения остается на последнем месте.

Напомним, что после завершения международной паузы на матче сборных "Верес" 9 октября будет принимать "Шахтер". "Кудривка" 11 октября встретится на выезде из ЛНЗ.