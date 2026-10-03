Вольова перемога: "Верес" та "Кудрівка" зʼясували сильнішого у перенесеному матчі УПЛ

Перебіг матчу

Рахунок в матчі на 32-й хвилині відкрила "Кудрівка". Денис Світюх зіграв головою на добиванні та завершив контратаку, яка почалася від голкіпера "Кудрівки" Антона Яшкова.

Проте вже в другій половині матчу "Верес" перебрав м'яч під свій контроль. Впродовж семи хвилин Ян Фабрісіу та Андре Гонсалвеш перевернули хід матчу та вивели рівненців вперед.

Вже на останніх хвилинах гри "Кудрівка" могла зрівняти рахунок - проте удар Стеня зі штрафного виявився неточним.

УПЛ, 6-й тур

"Верес" - "Кудрівка" - 2:1 (0:1, 2:0)

Турнірні розклади

Завдяки цій перемозі "Верес" здійснив справжній ривок в турнірній таблиці - рівненці піднялись з 11-го місця на 6-те. "Кудрівка" ж після цієї поразки залишається на останньому місці.

Нагадаємо, що після завершення міжнародної паузи на матчі збірних "Верес" 9 жовтня прийматиме "Шахтар". "Кудрівка" 11 жовтня зустрінеться на виїзді з ЛНЗ.