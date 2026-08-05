Выставочное дерби: "Милан" и "Интер" сошлись в принципиальной битве в Австралии (видео)

Как прошло дерби в Перте

Первая половина выставочного матча двух грандов Серии А прошла в острой борьбе с несколькими опасными моментами, но без забитых мячей.

Основная развязка развернулась после перерыва. На 53-й минуте подопечные Кристиана Киву вышли вперед: Николо Барелла вырезал точную передачу с фланга, а Федерико Димарко замкнул ее и отправил мяч в сетку.

Главный тренер "Милана" Рубен Аморим среагировал на пропущенный гол серией громких замен. На 63-й минуте на поле появились Рафаэл Леау, Лука Модрич, Гонсалу Рамуш и Кристофер Нкунку, что позволило "россонери" перехватить инициативу.

Давление "Милана" дало результат на 84-й минуте. Карлос Аугусто нарушил правила в собственной штрафной против Нкунка, и сам же французский нападающий уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет - 1:1.

"Милан" встретится с Мудриком

Обе команды продолжают насыщенную программу летнего турне. Накануне "Милан" сыграл вничью с шотландским "Селтиком" (2:2), а "Интер" обыграл "Манчестер Сити" в серии пенальти.

Следующие выставочные поединки пройдут 8 августа. "Нерадзурри" в Перте сыграют против туринского "Ювентуса".

А "Милан" сразится с лондонским "Челси" в Джакарте (Индонезия). В этой игре ожидается участие украинца Михаила Мудрика, 5 августа сыгравшего за лондонцев впервые после паузы , вызванной допинговым скандалом.