Хватит на двоих: Клопп вызвал в сборную Германии безумное количество игроков

Уникальный формат и расширенный список

Из-за насыщенного графика - четыре поединка в дивизионе A за одно международное окно - тренерский штаб решил сформировать два совершенно разных состава по 22 игрока на каждые два матча.

Всего в списке оказались 11 дебютантов, а единственным футболистом, попавшим в обе заявки, стал вратарь "Аугсбурга" Финн Дамен.

"Очень необычно, что у тебя четыре матча за две недели с национальной сборной. Я хочу познакомиться с как можно большим количеством игроков за это время. Хочу вернуть внимание к Бундестиму, чтобы болельщики снова гордились своей страной", - заявил Юрген Клопп.

В то же время вне обоймы оказались Дениз Ундав и один из самых результативных защитников старта сезона Маттиас Гинтер.

Кто попал в заявки специалиста

В сентябрьский состав (против Нидерландов и Греции) вошли такие звезды, как Кай Гаверц, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих и Марк-Андре тер Стеген. Октябрьский ростер (против Сербии и Греции) усилили Флориан Вирц, Карим Адеем, Давид Раум и Ник Вольтемаде.

Полностью заявка на сентябрьские матчи выглядит так:

Вратари: Финн Дамен ("Аугсбург"), Александр Нюбель ("Бешикташ"), Марк-Андре тер Стеген ("Аякс");

Финн Дамен ("Аугсбург"), Александр Нюбель ("Бешикташ"), Марк-Андре тер Стеген ("Аякс"); Защитники: Геннес Беренс ("Аугсбург"), Янн Биссек ("Интер"), Натаниэль Браун ("Бавария"), Макс Розенфельдер ("Фрайбург"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Джонатан Та ("Бавария"), Филипп Трой ("Филип Трой") ("Штутгарт");

Геннес Беренс ("Аугсбург"), Янн Биссек ("Интер"), Натаниэль Браун ("Бавария"), Макс Розенфельдер ("Фрайбург"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Джонатан Та ("Бавария"), Филипп Трой ("Филип Трой") ("Штутгарт"); Полузащитники: Надим Амири ("Майнц"), Бамбасе Конте ("Гоффенгайм"), Янник Энгельгард ("Фрайбург"), Крис Фюрих ("Штутгарт"), Серж Гнабри, Леннарт Карл, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все) ("Боруссия" Дортмунд), Кевин Шаде ("Брентфорд"), Антон Штах ("Лидс Юнайтед");

Надим Амири ("Майнц"), Бамбасе Конте ("Гоффенгайм"), Янник Энгельгард ("Фрайбург"), Крис Фюрих ("Штутгарт"), Серж Гнабри, Леннарт Карл, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все) ("Боруссия" Дортмунд), Кевин Шаде ("Брентфорд"), Антон Штах ("Лидс Юнайтед"); Нападающие: Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт), Кай Гаверц (Арсенал).

А так выглядит заявка Бундестим на матчи в октябре:

Вратари: Ноа Атаболу ("Фрайбург"), Финн Дамен ("Аугсбург"), Йонас Урбиг ("Бавария");

Ноа Атаболу ("Фрайбург"), Финн Дамен ("Аугсбург"), Йонас Урбиг ("Бавария"); Защитники: Вальдемар Антон ("Боруссия" Дортмунд), Ридле Баку ("РБ Лейпциг"), Финн Ельч ("Штутгарт"), Максимилиан Миттельштедт ("Штутгарт"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Малик Тшау ("Н;

Вальдемар Антон ("Боруссия" Дортмунд), Ридле Баку ("РБ Лейпциг"), Финн Ельч ("Штутгарт"), Максимилиан Миттельштедт ("Штутгарт"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Малик Тшау ("Н; Полузащитники: Карим Адееми ("Барселона"), Мика Баур ("Селтик"), Том Бишоф ("Бавария"), Саид Эль-Мала ("Кельн"), Брайан Груда ("РБ Лейпциг"), Виталий Янельт ("Брентфорд"), Феликс ("Бавария"), Дерри Шергант ("Фрайбург"), Флориан Вирц ("Ливерпуль");

Карим Адееми ("Барселона"), Мика Баур ("Селтик"), Том Бишоф ("Бавария"), Саид Эль-Мала ("Кельн"), Брайан Груда ("РБ Лейпциг"), Виталий Янельт ("Брентфорд"), Феликс ("Бавария"), Дерри Шергант ("Фрайбург"), Флориан Вирц ("Ливерпуль"); Нападающие: Йонатан Буркардт ("Айнтрахт"), Ник Вольтемаде ("Ювентус").

Календарь матчей Бундестима в Лиге наций

Как отмечалось ранее, в сентябре и октябре Юргена Клоппа и сборную Германии ждут сразу четыре матча в Лиге наций: