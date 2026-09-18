Вистачить на двох: Клопп викликав до збірної Німеччини шалену кількість гравців

Унікальний формат та розширений список

Через насичений графік - чотири поєдинки у дивізіоні A за одне міжнародне вікно - тренерський штаб вирішив сформувати два абсолютно різні склади по 22 гравці на кожні два матчі.

Загалом у списку опинилися 11 дебютантів, а єдиним футболістом, який потрапив до обох заявок, став воротар "Аугсбурга" Фінн Дамен.

"Дуже незвично, що у тебе чотири матчі за два тижні з національною збірною. Я хочу познайомитися з якомога більшою кількістю гравців за цей час. Хочу повернути увагу до Бундестім, щоб уболівальники знову пишалися своєю країною", - заявив Юрген Клопп.

Водночас поза обоймою опинилися Деніз Ундав та один із найрезультативніших захисників старту сезону Маттіас Ґінтер.

Хто потрапив до заявок фахівця

До вересневого складу (проти Нідерландів та Греції) увійшли такі зірки, як Кай Гаверц, Джамал Мусіала, Йозуа Кімміх та Марк-Андре тер Стеґен. Жовтневий ростер (проти Сербії та Греції) підсилили Флоріан Вірц, Карім Адеємі, Давід Раум та Нік Вольтемаде.

Повністю заявка на вересневі матчів виглядає так:

Воротарі: Фінн Дамен ("Аугсбург"), Александр Нюбель ("Бешикташ"), Марк-Андре тер Стеґен ("Аякс");

Фінн Дамен ("Аугсбург"), Александр Нюбель ("Бешикташ"), Марк-Андре тер Стеґен ("Аякс"); Захисники: Геннес Беренс ("Аугсбург"), Янн Біссек ("Інтер"), Натаніель Браун ("Баварія"), Макс Розенфельдер ("Фрайбург"), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Дортмунд), Джонатан Та ("Баварія"), Філіп Трой ("Фрайбург"), Йоша Фаґноман ("Штутгарт");

Геннес Беренс ("Аугсбург"), Янн Біссек ("Інтер"), Натаніель Браун ("Баварія"), Макс Розенфельдер ("Фрайбург"), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Дортмунд), Джонатан Та ("Баварія"), Філіп Трой ("Фрайбург"), Йоша Фаґноман ("Штутгарт"); Півзахисники: Надім Амірі ("Майнц"), Бамбасе Конте ("Гоффенгайм"), Яннік Енґельгард ("Фрайбург"), Кріс Фюріх ("Штутгарт"), Серж Ґнабрі, Леннарт Карл, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала (всі - "Баварія"), Фелікс Нмеча ("Боруссія" Дортмунд), Кевін Шаде ("Брентфорд"), Антон Штах ("Лідс Юнайтед");

Надім Амірі ("Майнц"), Бамбасе Конте ("Гоффенгайм"), Яннік Енґельгард ("Фрайбург"), Кріс Фюріх ("Штутгарт"), Серж Ґнабрі, Леннарт Карл, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала (всі - "Баварія"), Фелікс Нмеча ("Боруссія" Дортмунд), Кевін Шаде ("Брентфорд"), Антон Штах ("Лідс Юнайтед"); Нападники: Юнес Ебнуталіб ("Айнтрахт"), Кай Гаверц ("Арсенал").

А так виглядає заявка Бундестім на матчі у жовтні:

Воротарі: Ноа Атаболу ("Фрайбург"), Фінн Дамен ("Аугсбург"), Йонас Урбіг ("Баварія");

Ноа Атаболу ("Фрайбург"), Фінн Дамен ("Аугсбург"), Йонас Урбіг ("Баварія"); Захисники: Вальдемар Антон ("Боруссія" Дортмунд), Рідле Баку ("РБ Лейпциг"), Фінн Єльч ("Штутгарт"), Максиміліан Міттельштедт ("Штутгарт"), Давід Раум ("РБ Лейпциг"), Малік Тшау ("Ньюкасл");

Вальдемар Антон ("Боруссія" Дортмунд), Рідле Баку ("РБ Лейпциг"), Фінн Єльч ("Штутгарт"), Максиміліан Міттельштедт ("Штутгарт"), Давід Раум ("РБ Лейпциг"), Малік Тшау ("Ньюкасл"); Півзахисники: Карім Адеємі ("Барселона"), Міка Баур ("Селтік"), Том Бішоф ("Баварія"), Саїд Ель-Мала ("Кельн"), Браян Груда ("РБ Лейпциг"), Віталі Янельт ("Брентфорд"), Фелікс Кайдель ("Ельферсберг"), Александр Павлович ("Баварія"), Деррі Шергант ("Фрайбург"), Флоріан Вірц ("Ліверпуль");

Карім Адеємі ("Барселона"), Міка Баур ("Селтік"), Том Бішоф ("Баварія"), Саїд Ель-Мала ("Кельн"), Браян Груда ("РБ Лейпциг"), Віталі Янельт ("Брентфорд"), Фелікс Кайдель ("Ельферсберг"), Александр Павлович ("Баварія"), Деррі Шергант ("Фрайбург"), Флоріан Вірц ("Ліверпуль"); Нападники: Йонатан Буркардт ("Айнтрахт"), Нік Вольтемаде ("Ювентус").

Календар матчів Бундестім у Лізі націй

Як зазначалось раніше, у вересні та жовтні на Юргена Клоппа та збірну Німеччини чекають одразу чотири матчі в Лізі націй: