"Он у меня такой сильный": жена Петряка отреагировала на травму футболиста

Жена Петряка поблагодарила за поддержку

Юлия Петряк отреагировала на травму мужчины после матча "Динамо" - "Кудровка", завершившегося победой киевлян со счетом 3:1. Она опубликовала фото, на котором держит за руку мужа в больнице.

"Благодарю всех за поддержку, все будет хорошо. Он у меня такой сильный", - написала жена футболиста.

Юлия Петряк о состоянии мужчины (Фото: julia_petryak, Instagram)

Как Петряк получил травму

Инцидент произошел в конце первого тайма. Во время борьбы за мяч защитник "Динамо" Владислав Дубинчак столкнулся с Иваном Петряком. Сначала вингер "Кудровки" встал на ноги, однако впоследствии упал в обморок и упал на газон. Медики оперативно оказали футболисту помощь и зафиксировали ему шею.

Петряка вынесли с поля на носилках и доставили в карету скорой помощи. Впоследствии автомобиль отправился в больницу, где игрок должен был пройти дальнейшее обследование.