"Він у мене такий сильний": дружина Петряка відреагувала на травму футболіста
Дружина вінгера "Кудрівки" Івана Петряка Юлія вперше відреагувала на травму чоловіка в матчі проти "Динамо". Футболістові знадобилася допомога медиків після зіткнення головами із Владиславом Дубінчаком.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на історію Юлії Петряк в Instagram.
Дружина Петряка подякувала за підтримку
Юлія Петряк відреагувала на травму чоловіка після матчу "Динамо" - "Кудрівка", який завершився перемогою киян із рахунком 3:1. Вона опублікувала фото, на якому тримає за руку свого чоловіка в лікарні.
"Дякую всім за підтримку, все буде добре. Він у мене такий сильний", - написала дружина футболіста.
Як Петряк отримав травму
Інцидент стався наприкінці першого тайму. Під час боротьби за м’яч захисник "Динамо" Владислав Дубінчак зіткнувся головою з Іваном Петряком. Спочатку вінгер "Кудрівки" підвівся на ноги, однак згодом утратив свідомість і впав на газон. Медики оперативно надали футболістові допомогу та зафіксували йому шию.
Петряка винесли з поля на ношах і доправили до карети швидкої допомоги. Згодом автомобіль вирушив до лікарні, де гравець мав пройти подальше обстеження.
Раніше ми розповідали про жахливий епізод за участі Івана Петряка в матчі "Динамо" та "Кудрівки".