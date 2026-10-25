Удаление в стиле Зидана: "Черноморец" и "Карпаты" выдали боевой матч в УПЛ (видео)

УПЛ. 10-й тур

"Черноморец" – "Карпаты" – 0:0

Удаление: Педросо ("Карпаты"), 5 (прямая красная)

Удаление в начале матча

Поединок в Одессе начался по худшему для львовян сценарию. Уже на 5-й минуте защитник "Карпат" Жан Педросо затеял конфликт возле углового флажка и боднул головой в грудь полузащитника "моряков" Олега Пушкарева. Главный арбитр Дмитрий Панчишин без колебаний удалил бразильца с поля.

Несмотря на численное преимущество хозяев, первый тайм прошел в равной борьбе без большого количества опасных моментов.

Основные острые эпизоды в матче возникли уже после перерыва. На 70-й минуте защитник одесситов Марьян Фарина замкнул подачу Пушкарева и попал в штангу. А немного позже нападающий "Черноморца" Кристиан Мба упустил выход один на один с Романом Мысаком, пробив мимо дальней штанги.

Шанс для "Карпат"

"Карпаты" также имели отличный шанс вырвать победу. 18-летний нападающий львовян Александр Дедов воспользовался ошибкой голкипера одесситов Кингсли Аниагбосо и пробил по пустым воротам. Однако Мухаммед Хобе спас "моряков", выбив мяч с линии ворот в последний момент.

В итоге финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. "Карпаты" продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей и сейчас занимают 5-е место в таблице УПЛ с 16 очками в активе. "Черноморец" с 6 баллами остался на 14-й строчке в зоне переходных матчей.