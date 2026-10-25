Вилучення в стилі Зідана: "Чорноморець" і "Карпати" видали бойовий матч в УПЛ (відео)

УПЛ. 10-й тур

"Чорноморець" – "Карпати" – 0:0

Вилучення: Педросо ("Карпати"), 5 (пряма червона)

Вилучення на старті матчу

Поєдинок в Одесі розпочався за найгіршим для львів'ян сценарієм. Уже на 5-й хвилині захисник "Карпат" Жан Педросо затіяв конфлікт біля кутового прапорця та боднув головою в груди півзахисника "моряків" Олега Пушкарьова. Головний арбітр Дмитро Панчишин без вагань вилучив бразильця з поля.

Попри чисельну перевагу господарів, перший тайм минув у рівній боротьбі без високої результативності.

Основні гострі моменти в матчі виникли вже після перерви. На 70-й хвилині захисник одеситів Мар'ян Фарина замкнув подачу Пушкарьова й влучив у стійку воріт. А трохи згодом нападник "Чорноморця" Крістіан Мба втратив вихід віч-на-віч із Романом Мисаком, пробивши повз дальній кут.

Шанс для "Карпат"

"Карпати" також мали свій залізний шанс вирвати перемогу. 18-річний нападник львів'ян Олександр Дєдов скористався помилкою голкіпера одеситів Кінгслі Аніагбосо й пробив по порожніх воротах. Утім, Мухаммед Хобе врятував "моряків", вибивши м'яч із лінії воріт у останній момент.

У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию 0:0. "Карпати" продовжили свою безпереможну серію до трьох матчів і наразі посідають 5-те місце в таблиці УПЛ із 16 очками в активі. "Чорноморець" із 6 балами залишився на 14-му рядку в зоні перехідних матчів.