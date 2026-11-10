Воспитанник "Карпат" вместе с семьей получил гражданство Польши

Желизко получил польское гражданство

Украинский полузащитник Иван Желизко вместе с семьей получил гражданство Польши. Сам футболист пока не комментировал решение.

В то же время, польский паспорт потенциально позволяет ему рассматривать вариант с выступлениями за национальную сборную Польши.

Желизко представлял юношеские и молодежные сборные Украины, однако за главную команду страны не дебютировал.

От "Карпат" до чемпионата Болгарии

Желизко начинал футбольный путь в системе львовских "Карпат", а с 2019 года выступает за границей. За это время он поиграл в Чехии, Латвии и Польше.

Летом 2026 года украинский хавбек покинул польский чемпионат и перебрался в Болгарию, где стал футболистом "Лудогорца". Команду возглавляет бывший наставник донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич.

После перехода Желизко провел за болгарский клуб четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Может ли Желизко выступать за Польшу.

Получение польского гражданства открывает для полузащитника возможность представлять Польшу на международном уровне. Впрочем, пока неизвестно, заинтересован ли сам футболист в таком варианте.

Ранее Желизко говорил о желании прогрессировать в клубном футболе и не исключал мечты о вызове в сборную Украины.