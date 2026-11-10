Вихованець "Карпат" разом із родиною отримав громадянство Польщі

Желізко отримав польське громадянство

Український півзахисник Іван Желізко разом із родиною отримав громадянство Польщі. Сам футболіст поки не коментував рішення.

Водночас польський паспорт потенційно дозволяє йому розглядати варіант із виступами за національну збірну Польщі.

Желізко представляв юнацькі та молодіжні збірні України, однак за головну команду країни не дебютував.

Від "Карпат" до чемпіонату Болгарії

Желізко розпочинав футбольний шлях у системі львівських "Карпат", а з 2019-го року виступає за кордоном. За цей час він пограв у Чехії, Латвії та Польщі.

Влітку 2026-го року український хавбек залишив польський чемпіонат і перебрався до Болгарії, де став футболістом "Лудогорця". Команду очолює колишній наставник донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч.

Після переходу Желізко провів за болгарський клуб чотири матчі, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Чи може Желізко виступати за Польщу

Отримання польського громадянства відкриває для півзахисника потенційну можливість представляти Польщу на міжнародному рівні. Втім, наразі невідомо, чи сам футболіст зацікавлений у такому варіанті.

Раніше Желізко говорив про бажання прогресувати в клубному футболі та не відкидав мрії про виклик до збірної України.