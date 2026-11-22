Что случилось с Костенко

23-летний игрок принес львовянам важную победу, однако в концовке поединка получил повреждение и покинул поле, держась за левую ногу. По словам самого футболиста, ситуация ухудшилась во время последнего игрового эпизода перед заменой.

"Мне попали по ноге. А в конце матча, когда я бил по мячу внешней стороной стопы, ногу сильно раздуло. Все было в крови. Не знаю, что именно произошло", – рассказал Костенко.

Он признался, что после удара по мячу некоторое время вообще не чувствовал ногу и не мог на нее наступить, однако позже боль немного утихла.

"Честно, я не мог наступить на ногу, особенно после того, как ударил по мячу в последнем эпизоде перед заменой. Потом вообще не мог на нее наступить. Все так опухло, что выглядело не очень", – добавил футболист.

Комментарий Фернандеса

Главный тренер "Карпат" Фран Фернандес заявил, что окончательный диагноз Костенко пока неизвестен, а состоянием игрока занимаются клубные врачи.

"Он получил повреждение. Надеемся, что ничего серьезного. Сейчас его состояние оценивают врачи. Мы скрестили пальцы, надеясь, что все обошлось", – отметил наставник в комментарии клубной пресс-службе.

Фернандес подчеркнул, что Костенко приносит команде большую пользу не только голами, но и своей энергией на поле.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Костенко 6 забитых мячей и 3 ассиста в 6 матчах. Сам игрок отметил, что в начале сезона не ставил перед собой цель возглавить гонку бомбардиров, а стремился выкладываться на максимум независимо от позиции.