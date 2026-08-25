Выбитые стекла и таблички "заминировано": как выглядит "Донбасс Арена" после годов оккупации

Текущее состояние арены

Об ужасном состоянии домашней арены "Шахтера" было известно и раньше. В сети регулярно появлялись фото и видео, где можно было увидеть состояние "Донбасс Арены".

Затем на новых фотографиях можно увидеть обновление - теперь газоны перед ареной "украшают" таблички о минировании.

Предполагается, что оккупанты натыкали таблички с предупреждением о взрывоопасных предметах, чтобы не ухаживать за травой.

Также можно увидеть, что остекленному стадиону не хватает целых секций – на их месте огромные дыры.

Ужасный вид "Донбасс Арены" (Фото: БУТУСОВ ПЛЮС)

История "Донбасс Арены"

Новый стадион в Донецке построили в 2009 году. Тогда же "Шахтер" переехал на него из РСК "Олимпийский". В конце концов "Донбасс Арена" была домашней ареной дончан до 2014 года.

Также на этом стадионе проходили поединки чемпионата Европы 2012 года.

В 2014 году Донецк оказался под российской оккупацией. И с тех пор футбола на газоне "Донбасс Арены" не было.