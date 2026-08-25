Вибите скло та таблички "заміновано": як виглядає "Донбас Арена" після років окупації

Поточний стан арени

Про жахливий стан домашньої арени "Шахтаря" було відомо і раніше. В мережі регулярно з'являлись фото та відео, на яких можна було побачити стан "Донбас Арени".

Поте на нових світлинах можна побачити оновлення - тепер газони перед ареною "прикрашають" таблички про мінування.

Припускається, що окупанти натикали таблички з попередженням про вибухонебезпечні предмети, щоб не доглядати за травою.

Також можна побачити, що склінню стадіону бракує цілих секцій - на їх місці величезні діри.

Жахливий вигляд "Донбас Арени" (Фото: БУТУСОВ ПЛЮС)

Історія "Донбас Арени"

Новий стадіон в Донецьку збудували в 2009-му році. Тоді ж "Шахтар" переїхав на нього з РСК "Олімпійський". Зрештою "Донбас Арена" була домашньою ареною донеччан до 2014-го року.

Також на цьому стадіоні проходили поєдинки чемпіонату Європи 2012-го року.

У 2014-му році Донецьк опинився під російською окупацією. І відтоді футболу на газоні "Донбас Арени" не було.