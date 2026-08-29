Сливки на десерт: определился календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов

Когда "Шахтер" играет в Лиге чемпионов

Первый матч донецкая команда проведет 10 сентября в Нидерландах – ее соперником будет ПСВ Эйндховен. В октябре подопечные Арда Турана сыграют два матча: против АЭК в Лондоне, на "Стэмфорд Бридж" и против "Интера" на "Джузеппе Меацца" в Милане.

Наконец, в ноябре "Шахтер" ждут матчи со "Спортингом" и "Фенербахче", в декабре - со "Слованом", а в январе - с РБ "Лейпциг" и мадридским "Реалом".

Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов 2026/2027 (фото: ФК "Шахтер")

"Шахтер" в Лиге чемпионов: история

Самым успешным выступлением "Шахтера" в Лиге чемпионов УЕФА был сезон 2010/2011. Тогда команда вышла в плей-офф из группы, где ее соперниками были сербский Партизан, португальская Брага и лондонский Арсенал.

В плей-офф команда Мирчи Луческу прошла "Рому" в 1/8, а в четвертьфинале проиграла будущему победителю Лиги чемпионов - "Барселоне".

В последний раз команда принимала участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025. Набрав 7 очков, "горняки" заняли 27 место и не попали в плей-ин.