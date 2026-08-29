Вершки на десерт: визначився календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Коли "Шахтар" грає у Лізі чемпіонів

Перший матч донецька команда проведе 10 вересня у Нідерландах – її суперником буде ПСВ Ейндховен. У жовтні підопічні Арда Турана зіграють два матчі: проти АЕК у Лондоні, на "Стемфорд Бридж" та проти "Інтера" на "Джузеппе Меацца" у Мілані.

Зрештою, у листопаді на "Шахтар" чекають матчі зі "Спортінгом" та "Фенербахче", у грудні – зі "Слованом", а у січні – із РБ "Лейпциг" та мадридським "Реалом".

Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2026/2027 (фото: ФК "Шахтар")

"Шахтар" у Лізі чемпіонів: історія

Найуспішнішим виступом "Шахтаря" у Лізі чемпіонів УЄФА був сезон 2010/2011. Тоді команда вийшла у плей-оф з групи, де її суперниками були сербський "Партизан", португальська "Брага" та лондонський "Арсенал".

У плей-оф команда Мірчі Луческу пройшла "Рому" в 1/8, а у чвертьфіналі програла майбутньому переможцю тієї Ліги чемпіонів – "Барселоні".

Востаннє команда брала участь у розіграші Ліги чемпіонів у сезоні 2024/2025. Набравши 7 очок, "гірники" посіли 27 місце і не потрапили до плей-ін.