Большой куш для "Арсенала": саудовский клуб нацелился на звезду чемпионов

Конфликт и позиция Артеты

Главный тренер "пушкарей" Микель Артета четко дал понять вингеру, что тот не входит в его планы на новый сезон. Накануне бразилец оказался вне заявки на стартовый матч Премьер-лиги против "Ковентри", в котором лондонцы одержали победу со счетом 3:0.

Ситуация вокруг игрока вызвала негодование у легенды клуба Иана Райта.

"То, как сейчас поступают с Мартинелли, заставляет меня чувствовать себя неловко. Я понимаю, что клуб может хотеть его продаж, но есть правильные пути для этого. Все должно происходить с уважением к игроку и его желаниям", - отметил Райт.

Детали трансферного соглашения

Обсуждения между клубами существенно активизировались в течение последних 24 часов. "Аль-Хиляль" предлагает вингеру оклад, значительно превышающий его текущую зарплату в "Арсенале" (180 000 фунтов в неделю).

Ранее Мартинелли уже отклонил вариант с переходом в турецкий "Галатасарай", поэтому окончательное решение о переезде на Ближний Восток остается за самим футболистом. Соглашение бразильца с лондонцами подходит к концу в конце сезона.

В прошлом сезоне Мартинелли провел 53 матча во всех турнирах и забил 11 голов, помог "Арсеналу" завоевать чемпионский титул АПЛ.