Великий куш для "Арсенала": саудівський клуб націлився на зірку чемпіонів

Конфлікт та позиція Артети

Головний тренер "гармашів" Мікель Артета чітко дав зрозуміти вінгеру, що той не входить до його планів на новий сезон. Напередодні бразилець опинився поза заявкою на стартовий матч Прем'єр-ліги проти "Ковентрі", у якому лондонці здобули перемогу з рахунком 3:0.

Ситуація довкола гравця викликала обурення у легенди клубу Іана Райта.

"Те, як зараз чинять із Мартінеллі, змушує мене почуватися ніяково. Я розумію, що клуб може хотіти його продажу, але є правильні шляхи для цього. Все має відбуватися з повагою до гравця та його бажань", - зазначив Райт.

Деталі трансферної угоди

Обговорення між клубами суттєво активізувалися протягом останніх 24 годин. "Аль-Хіляль" пропонує вінгеру оклад, який значно перевищує його поточну зарплату в "Арсеналі" (180 000 фунтів на тиждень).

Раніше Мартінеллі вже відхилив варіант із переходом до турецького "Галатасарая", тому остаточне рішення щодо переїзду на Близький Схід залишається за самим футболістом. Угода бразильця з лондонцями добігає кінця наприкінці сезону.

Минулого сезону Мартінеллі провів 53 матчі у всіх турнірах і забив 11 голів, допомогши "Арсеналу" здобути чемпіонський титул АПЛ.