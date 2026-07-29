Большая мотивация: за матчем "Копенгаген" - "Полесье" будут следить скауты из топ-чемпионата
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич заявил, что на матче против "Копенгагена" будут присутствовать скауты из топ-чемпионата. Об этом он заявил во время общения с игроками.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Полесья" в Instagram.
Внимание европейских скаутов
В своем обращении Буткевич подчеркнул, что игроки в первой встрече полностью оправдали надежды болельщиков и продемонстрировали настоящий украинский характер.
По словам президента клуба, яркая игра "волков" привлекла внимание международных специалистов - на поединок специально прибыли три скаута из Великобритании.
"В прошлой игре вы показали, на что вы способны. Мы говорили, что мы украинцы. Вы показали, что вы настоящие украинцы. Подтверждение тому – три скаута из Великобритании будут на нас смотреть здесь, на стадионе", - подчеркнул Геннадий Буткевич.
Мечта об арене в Житомире
Кроме слов поддержки на игру, президент "Полесья" поделился с футболистами своим видением будущего клуба, в частности, строительством новой современной арены в родном городе.
"Я уже представляю, мы когда выйдем, будет такой шум здесь. Я представляю, что я построил стадион в Житомире уже, а вы на нем играете. Вот когда выйдете, это в вашу честь будет. Так давайте, ребята. Слава Украине! Героям слава!" - резюмировал президент житомирян.
Раньше мы рассказывали, где и когда можно будет посмотреть ответный матч между "Полисьем" и "Копенгагеном".