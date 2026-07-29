Велика мотивація: за матчем "Копенгаген" - "Полісся" слідкуватимуть скаути з топ-чемпіонату

Увага європейських скаутів

У своєму зверненні Буткевич підкреслив, що гравці в першій зустрічі повністю виправдали надії вболівальників та продемонстрували справжній український характер.

За словами президента клубу, яскрава гра "вовків" привернула увагу міжнародних фахівців - на поєдинок спеціально прибули три скаути з Великої Британії.

"У минулій грі ви показали, на що ви здатні. Ми говорили, що ми українці. Ви показали, що ви справжні українці. Підтвердження тому - три скаути з Великої Британії будуть на нас дивитися тут, на стадіоні", - наголосив Геннадій Буткевич.

Мрія про арену в Житомирі

Окрім слів підтримки на гру, президент "Полісся" поділився з футболістами своїм баченням майбутнього клубу, зокрема будівництвом нової сучасної арени в рідному місті.

"Я вже уявляю, ми коли вийдемо, буде такий гомін тут. Я уявляю, що я побудував стадіон у Житомирі вже, а ви на ньому граєте. Ось коли вийдете, це на вашу честь буде. Тож давайте, хлопці. Слава Україні! Героям слава!" - резюмував президент житомирян.