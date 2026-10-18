Усик предсказал победителя матча "Полесье" – "Динамо": (видео)

Усик показал свой прогноз после матча

Необычный эпизод произошел во время послематчевого интервью главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня. Усик неожиданно появился в кадре и обратился к журналистам.

"Показать вам эксклюзивчик?" – спросил боксер.

После этого он продемонстрировал телефон с записью, в которой спрогнозировал победу "Полесья" над "Динамо". Эту запись украинский боксер сделал в 13:09.

На тот момент уже был удален вратарь житомирян Олег Кудрик на пятой минуте. Однако боксер поверил в победу оставшейся вдесятером команды.

Как завершился матч "Полесье" – "Динамо"

Несмотря на численное преимущество, киевляне не смогли одержать победу.

Нападающий хозяев Игорь Краснопир оформил хет-трик, а единственный гол "Динамо" забил Тарас Михавко.

В итоге житомиряне победили со счетом 3:1.