Усик предсказал победителя матча "Полесье" – "Динамо": (видео)
Украинский боксер Александр Усик продемонстрировал необычный прогноз на матч девятого тура УПЛ между "Полесьем" и "Динамо". После завершения встречи он показал запись, в которой предусмотрел победу житомирян.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram УПЛ ТВ .
Усик показал свой прогноз после матча
Необычный эпизод произошел во время послематчевого интервью главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня. Усик неожиданно появился в кадре и обратился к журналистам.
"Показать вам эксклюзивчик?" – спросил боксер.
После этого он продемонстрировал телефон с записью, в которой спрогнозировал победу "Полесья" над "Динамо". Эту запись украинский боксер сделал в 13:09.
На тот момент уже был удален вратарь житомирян Олег Кудрик на пятой минуте. Однако боксер поверил в победу оставшейся вдесятером команды.
Как завершился матч "Полесье" – "Динамо"
Несмотря на численное преимущество, киевляне не смогли одержать победу.
Нападающий хозяев Игорь Краснопир оформил хет-трик, а единственный гол "Динамо" забил Тарас Михавко.
В итоге житомиряне победили со счетом 3:1.
Напомним, что Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо" после поражения киевлян