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Футбол 18 октября 2026, 19:59

Усик предсказал победителя матча "Полесье" – "Динамо": (видео)

Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
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Украинский боксер Александр Усик продемонстрировал необычный прогноз на матч девятого тура УПЛ между "Полесьем" и "Динамо". После завершения встречи он показал запись, в которой предусмотрел победу житомирян.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram УПЛ ТВ .

Усик показал свой прогноз после матча

Необычный эпизод произошел во время послематчевого интервью главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня. Усик неожиданно появился в кадре и обратился к журналистам.

"Показать вам эксклюзивчик?" – спросил боксер.

После этого он продемонстрировал телефон с записью, в которой спрогнозировал победу "Полесья" над "Динамо". Эту запись украинский боксер сделал в 13:09.

На тот момент уже был удален вратарь житомирян Олег Кудрик на пятой минуте. Однако боксер поверил в победу оставшейся вдесятером команды.

Как завершился матч "Полесье" – "Динамо"

Несмотря на численное преимущество, киевляне не смогли одержать победу.

Нападающий хозяев Игорь Краснопир оформил хет-трик, а единственный гол "Динамо" забил Тарас Михавко.

В итоге житомиряне победили со счетом 3:1.

Напомним, что Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо" после поражения киевлян