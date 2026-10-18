Усик передбачив переможця матчу "Полісся" – "Динамо": (відео)
Український боксер Олександр Усик продемонстрував незвичайний прогноз на матч дев'ятого туру УПЛ між "Поліссям" та "Динамо". Після завершення зустрічі він показав запис, у якому передбачив перемогу житомирян.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram УПЛ ТБ.
Усик показав свій прогноз після матчу
Незвичайний епізод стався під час післяматчевого інтерв'ю головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня. Усик несподівано з'явився в кадрі та звернувся до журналістів.
"Показати вам ексклюзивчик?" – запитав боксер.
Після цього він продемонстрував телефон із записом, у якому спрогнозував перемогу "Полісся" над "Динамо". Цей запис український боксер зробив о 13:09.
На той момент вже було вилучено воротаря житомирян Олега Кудрика на п'ятій хвилині. Однак боксер повірив у перемогу команди, яка залишилася вдесятьох.
Як завершився матч "Полісся" – "Динамо"
Попри чисельну перевагу, кияни не змогли здобути перемогу.
Нападник господарів Ігор Краснопір оформив хет-трик, а єдиний гол "Динамо" забив Тарас Михавко.
У підсумку житомиряни перемогли з рахунком 3:1.
Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнено з посади головного тренера "Динамо" після поразки киян