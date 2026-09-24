Украинскому тренеру указали на дверь после исторического прорыва в еврокубках: что произошло в Грузии

Отставка после успеха

Андрей Демченко возглавил тбилисский коллектив летом 2026, подписав соглашение по схеме шесть месяцев плюс один год. Под его руководством "Иберия 1999" пробилась в основной этап Лиги конференций. Она стала первым грузинским клубом за 22 года, которому удалось выйти в основную стадию еврокубкового турнира.

Всего во главе клуба украинский наставник провел 21 поединок: зафиксировал девять побед, три ничьих и потерпел девять поражений. Несмотря на то, что команда идет на втором месте в национальном первенстве и отстает от лидера - "Динамо" (Тбилиси) - всего на один балл при матче в запасе, стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

На вакантную должность тбилисский клуб назначил местного специалиста Левана Коргалидзе, ранее возглавлявшего столичную команду.

Кто такой Андрей Демченко

50-летний украинский специалист. Тренерскую карьеру начал в запорожском "Металлурге", где в 2012-2015 годах возглавлял молодежные команды. В течение последующих лет работал главным тренером в узбекистанском "Ободе", был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера в "Вересе" и "Львов", а в сезоне-2019/20 руководил "Металлистом 1925".

Особо успешным этапом в карьере тренера стал период в Грузии. Демченко дважды завоевал бронзовые медали местного чемпионата во главе "Дели" из Гори, а в августе 2023 года возглавил "Динамо" из Батуми, с которым по итогам того же сезона выиграл титул чемпиона Грузии.

Кроме того, возглавлял казахстанский "Женис" и азербайджанский "Араз-Нахчивань".