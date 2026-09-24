Українському тренеру вказали на двері після історичного прориву в єврокубках: що сталося в Грузії

Відставка після успіху

Андрій Демченко очолив тбіліський колектив влітку 2026 року, підписавши угоду за схемою шість місяців плюс один рік. Під його керівництвом "Іберія 1999" пробилась до основного етапу Ліги конференцій. Вона стала першим грузинським клубом за 22 роки, якому вдалося вийти до основної стадії єврокубкового турніру.

Загалом на чолі клубу український наставник провів 21 поєдинок: зафіксував дев'ять перемог, три нічиї та зазнав дев'яти поразок. Попри те, що команда наразі йде на другому місці в національній першості та відстає від лідера – "Динамо" (Тбілісі) – лише на один бал при матчі в запасі, сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

На вакантну посаду тбіліський клуб призначив місцевого фахівця Левана Коргалідзе, який раніше вже очолював столичну команду.

Хто такий Андрій Демченко

50-річний український фахівець. Тренерську кар'єру розпочав у запорізькому "Металургу", де в 2012-2015 роках очолював молодіжні команди. Протягом наступних років працював головним тренером в узбекистанському "Ободі", був асистентом і виконувачем обов'язків головного тренера у "Вересі" та "Львові", а в сезоні-2019/20 керував "Металістом 1925".

Особливо успішним етапом у кар'єрі тренера став період у Грузії. Демченко двічі здобував бронзові медалі місцевого чемпіонату на чолі "Діли" з Горі, а у серпні 2023 року очолив "Динамо" з Батумі, з яким за підсумками того ж сезону виграв титул чемпіона Грузії.

Крім того, очолював казахстанський "Женіс" та азербайджанський "Араз-Нахчівань".