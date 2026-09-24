Украинский легионер после вызова в сборную подписал новый контракт в Англии
Полузащитник сборной Украины Иван Варфоломеев продлил контракт с английским "Линкольн Сити".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.
Что известно о новом контракте
22-летний украинец подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2030 года. Предыдущий договор хавбека истекал годом ранее – в 2029-м.
Варфоломеев присоединился к английскому клубу летом 2025 года, перейдя из чешского "Слована" за 800 тысяч евро. За это время он успел провести за "Линкольн" 45 поединков во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. По итогам прошлого сезона украинец был признан лучшим молодым игроком команды, помог ей получить повышение в классе из Лиги 1 в Чемпионшип.
Первый вызов в сборную
Стремительный прогресс молодого футболиста не остался незамеченным тренерским штабом национальной команды. Недавно Варфоломеев получил свой дебютный вызов в ряды сборной Украины на матчи Лиги наций.
В текущем сезоне Чемпионшипа украинский хавбек уже провел 9 поединков и записал на свой счет один ассист. Сейчас "Линкольн Сити" занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии, имея в активе 11 очков за 8 сыгранных туров. Руководство клуба расценивает продление контракта с украинцем как важный шаг по построению команды на будущее.
Кто такой Иван Варфоломеев
22-летний уроженец Симферополя, воспитанник местной "Таврии", а также львовских "Карпат" и "Руха". Амплуа - центральный полузащитник.
Путь на взрослом уровне начал в составе "Руха": в феврале 2021 года он впервые сыграл в рамках УПЛ, выйдя на замену в поединке против донецкого "Шахтера". Всего за первую команду львовян провел три матча, после чего в 2022 году перебрался в чешский "Слован", где стал игроком основной обоймы и провел 63 поединка. В августе 2025 года Варфоломеев перешел в английский "Линкольн Сити".
Иван является стабильным игроком молодежной сборной Украины. С 2024 года он провел за команду U-21 14 матчей. Ранее полузащитник также выступал за юношеские сборные.
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