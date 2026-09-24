Український легіонер після виклику до збірної підписав новий контракт у Англії

Що відомо про новий контракт

22-річний українець підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2030 року. Попередній договір хавбека спливав на рік раніше – у 2029-му.

Варфоломєєв приєднався до англійського клубу влітку 2025 року, перейшовши з чеського "Слована" за 800 тисяч євро. За цей час він встиг провести за "Лінкольн" 45 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та чотирма результативними передачами. За підсумками минулого сезону українець був визнаний найкращим молодим гравцем команди, допомігши їй здобути підвищення в класі з Ліги 1 до Чемпіоншипа.

Перший виклик до збірної

Стрімкий прогрес молодого футболіста не залишився непоміченим тренерським штабом національної команди. Нещодавно Варфоломєєв отримав свій дебютний виклик до лав збірної України на матчі Ліги націй.

У поточному сезоні Чемпіоншипа український хавбек уже провів 9 поєдинків та записав на свій рахунок один асист. Наразі "Лінкольн Сіті" посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Англії, маючи в активі 11 очок за 8 зіграних турів. Керівництво клубу розцінює подовження контракту з українцем як важливий крок у побудові команди на майбутнє.

Хто такий Іван Варфоломєєв

22-річний уродженець Сімферополя, вихованець місцевої "Таврії", а також – львівських "Карпат" і "Руха". Амплуа – центральний півзахисник.

Шлях на дорослому рівні розпочав у складі "Руха": у лютому 2021 року він уперше зіграв у межах УПЛ, вийшовши на заміну в поєдинку проти донецького "Шахтаря". Загалом за першу команду львів'ян провів три матчі, після чого у 2022 році перебрався до чеського "Слована", де став гравцем основної обойми та відіграв 63 поєдинки. У серпні 2025 року Варфоломєєв перейшов до англійського "Лінкольн Сіті".

Іван є стабільним гравцем молодіжної збірної України. З 2024 року він провів за команду U-21 14 матчів. Раніше півзахисник також виступав за юнацькі збірні.