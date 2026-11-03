Украинские арбитры получили громкое назначение в Европе: кто будет работать на матче Лиги конференций
Украинская судейская бригада во главе с Виктором Копиевским получила назначение на матч основного этапа Лиги конференций.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Копиевский возглавит украинскую бригаду
Копиевский будет главным арбитром матча третьего тура основного этапа Лиги конференций между латвийской "Ригой" и чешским "Яблонцем".
Помогать ему на линиях будут соотечественники Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кубряк.
Украинское представительство будет и в судейской бригаде ВАР. За видеоповторы будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.
Когда состоится матч "Рига" – "Яблонец"
Поединок пройдет 5 ноября на стадионе "Сконто" в столице Латвии. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Одним из последних заметных назначений Копиевского стал матч 1/8 финала Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Тогда "горняки" победили со счетом 3:0, а арбитр удалил трех футболистов столичного клуба.
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