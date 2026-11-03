Украинские арбитры получили громкое назначение в Европе: кто будет работать на матче Лиги конференций

Копиевский возглавит украинскую бригаду

Копиевский будет главным арбитром матча третьего тура основного этапа Лиги конференций между латвийской "Ригой" и чешским "Яблонцем".

Помогать ему на линиях будут соотечественники Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кубряк.

Украинское представительство будет и в судейской бригаде ВАР. За видеоповторы будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.

Когда состоится матч "Рига" – "Яблонец"

Поединок пройдет 5 ноября на стадионе "Сконто" в столице Латвии. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Одним из последних заметных назначений Копиевского стал матч 1/8 финала Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Тогда "горняки" победили со счетом 3:0, а арбитр удалил трех футболистов столичного клуба.