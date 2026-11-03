Українські арбітри отримали гучне призначення в Європі: хто працюватиме на матчі Ліги конференцій
Українська суддівська бригада на чолі з Віктором Копієвським отримала призначення на матч основного етапу Ліги конференцій.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Копієвський очолить українську бригаду
Копієвський працюватиме головним суддею матчу третього туру основного етапу Ліги конференцій між латвійською "Ригою" та чеським "Яблонцем".
Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Семен Шлончак і Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кубряк.
Українське представництво буде і в суддівській бригаді ВАР. За відеоповтори відповідатимуть Микола Балакін та Денис Шурман.
Коли відбудеться матч "Рига" – "Яблонець"
Поєдинок пройде 5 листопада на стадіоні "Сконто" у столиці Латвії. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.
Одним із попередніх помітних призначень Копієвського став матч 1/8 фіналу Кубка України між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Тоді "гірники" перемогли з рахунком 3:0, а арбітр вилучив трьох футболістів столичного клубу.
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