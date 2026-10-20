Украинская бригада судей будет работать на матче Лиги Европы между клубами Бельгии и Израиля

Балакин возглавит украинскую бригаду арбитров

Главным арбитром матча между "Унион Сент-Жиллуаз" и "Хапоэлем" назначен Николай Балакин. На линиях ему помогут Алексей Беркут и Виктор Матяш, а обязанности четвертого судьи будет исполнять Дмитрий Панчишин.

За работу системы видеоповторов VAR будут отвечать итальянец Михаэль Фаббри и украинец Виктор Копиевский.

Когда состоится матч Лиги Европы

Поединок третьего тура Лиги Европы между Унион Сент-Жиллуаз и Хапоэлем запланирован на 22 октября. Матч примет стадион "Дюссельдорф Арена" в немецком Дюссельдорфе.

Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.