Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги Європи між клубами Бельгії та Ізраїлю

Балакін очолить українську бригаду арбітрів

Головним арбітром матчу між «"Уніон Сент-Жиллуаз" та "Хапоелем" призначено Миколу Балакіна. На лініях йому допомагатимуть Олексій Беркут та Віктор Матяш, а обов’язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Панчишин.

За роботу системи відеоповторів VAR відповідатимуть італієць Міхаель Фаббрі та українець Віктор Копієвський.

Коли відбудеться матч Ліги Європи

Поєдинок третього туру Ліги Європи між "Уніон Сент-Жиллуаз" та "Хапоелем" запланований на 22 жовтня. Матч прийматиме стадіон "Дюссельдорф Арена" в німецькому Дюссельдорфі.

Початок зустрічі - о 19:45 за київським часом.