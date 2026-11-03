Украинец стал рекордсменом АПЛ: кого он опередил
Виталий Миколенко стал украинским рекордсменом по числу матчей в чемпионате Англии. Украинец вышел в стартовом составе "Эвертона" на матч 9-го тура АПЛ против "Ньюкасла" и провел на поле все 90 минут. Для Миколенко эта игра стала 151-й в Премьер-лиге.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Рекорд Миколенко
27-летний защитник обошел Александра Зинченко по количеству матчей в чемпионате Англии. У игрока "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ноттингем Форест" есть в активе 150 поединков в АПЛ.
"Эвертон" в этом матче одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" (1:0) и прервал серию из трех встреч без побед в Премьер-лиге.
Украинский топ по матчам в АПЛ
Больше всего матчей в чемпионате Англии среди украинских футболистов провели:
-
Виталий Миколенко ("Эвертон") - 151 матч
-
Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал", "Ноттингем Форест") - 150
-
Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 102
-
Олег Лужный ("Арсенал", "Вулвергемптон") - 81
-
Илья Забарный ("Борнмут") - 78
Миколенко в "Эвертоне"
Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. За почти пять лет в составе "ирисок" украинец провел 151 матч в Премьер-лиге и более 160 поединков во всех турнирах, став одним из ключевых игроков команды. В июне 2026 года "Эвертон" продлил с Миколенко контракт еще на три года - теперь соглашение рассчитано до конца июня 2029-го.
Тем временем в Украинской Премьер-лиге в историю вошел Андрей Ярмоленко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата.