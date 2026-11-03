Украинец стал рекордсменом АПЛ: кого он опередил

Рекорд Миколенко

27-летний защитник обошел Александра Зинченко по количеству матчей в чемпионате Англии. У игрока "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ноттингем Форест" есть в активе 150 поединков в АПЛ.

"Эвертон" в этом матче одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" (1:0) и прервал серию из трех встреч без побед в Премьер-лиге.

Украинский топ по матчам в АПЛ

Больше всего матчей в чемпионате Англии среди украинских футболистов провели:

Виталий Миколенко ("Эвертон") - 151 матч Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал", "Ноттингем Форест") - 150 Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 102 Олег Лужный ("Арсенал", "Вулвергемптон") - 81 Илья Забарный ("Борнмут") - 78

Миколенко в "Эвертоне"

Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. За почти пять лет в составе "ирисок" украинец провел 151 матч в Премьер-лиге и более 160 поединков во всех турнирах, став одним из ключевых игроков команды. В июне 2026 года "Эвертон" продлил с Миколенко контракт еще на три года - теперь соглашение рассчитано до конца июня 2029-го.