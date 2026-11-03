Українець став рекордсменом АПЛ: кого він випередив

Рекорд Миколенка

27-річний захисник обійшов Олександра Зінченка за кількістю матчів у чемпіонаті Англії. Ексгравець "Манчестер Сіті", "Арсенала" та "Ноттінгем Форест" має в активі 150 поєдинків в АПЛ.

"Евертон" у цьому матчі здобув мінімальну перемогу над "Ньюкаслом" (1:0) та перервав серію з трьох зустрічей без перемог у Прем'єр-лізі.

Український топ за матчами в АПЛ

Найбільше матчів у чемпіонаті Англії серед українських футболістів провели:

Віталій Миколенко ("Евертон") — 151 матч Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ноттінгем Форест") — 150 Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") — 102 Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81 Ілля Забарний ("Борнмут") — 78

Миколенко в "Евертоні"

Миколенко перейшов до "Евертона" з київського "Динамо" у січні 2022 року. За майже п'ять років у складі "ірисок" українець провів 151 матч у Прем'єр-лізі та загалом понад 160 поєдинків у всіх турнірах, ставши одним із ключових гравців команди. У червні 2026 року "Евертон" продовжив із Миколенком контракт ще на три роки – тепер угода розрахована до кінця червня 2029-го.