Украина объявила заявку на матч против Венгрии: кто сыграет за "сине-желтых"

Кто попал в заявку на матч Украина – Венгрия

Андреа Мальдера сможет рассчитывать на четырех нападающих: Роман Яремчук, Матвей Пономаренко, Владислав Ванат и Игорь Краснопир имеют возможность сыграть в этом матче.

Отмечаем и присутствие в заявке дебютантов сборной: Ивана Варфоломеева, Максима Хланя и Александра Драмбаева.

Заявка сборной Украины на матч против Венгрии (фото: УАФ)

Кто пропустит матч

В то же время вне заявки на поединок остались семь футболистов. Это Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Таким образом, в составе украинской команды на матч против венгров остался один номинальный левый защитник – Александр Драмбаев. Также существенны потери в центре поля, где не будет Судакова и Шапаренко. Не сыграет и автор пока единственного мяча сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций Даниил Сикан – его точный удар принес украинцам победу над Венгрией в матче 1-го тура.