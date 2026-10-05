Україна оголосила заявку на матч проти Угорщини: хто зіграє за "синьо-жовтих"

Хто потрапив до заявки на матч Україна – Угорщина

Андреа Мальдера зможе розраховувати одразу на чотирьох нападників: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат та Ігор Краснопір мають можливість зіграти у цьому матчі.

Відзначаємо і присутність у заявці дебютантів збірної: Івана Варфоломєєва, Максима Хланя та Олександра Драмбаєва.

Заявка збірної України на матч проти Угорщини (фото: УАФ)

Хто пропустить матч

Водночас поза заявкою на поєдинок залишилися семеро футболістів. Це Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Таким чином, у складі української команди на матч проти угорців залишився один номінальний лівий захисник – це Олександр Драмбаєв. Також суттєвими є втрати у центрі поля, де не буде Судакова та Шапаренка. Не зіграє і автор поки що єдиного м'яча збірної України у цьогорічному розіграші Ліги націй Данило Сікан – сме його влучний удар приніс українцям перемогу над Угорщиною у матчі 1-го туру.