Україна оголосила заявку на матч проти Угорщини: хто зіграє за "синьо-жовтих"
Збірні України та Угорщини визначилися із заявками на очний матч. Головний тренер української команди включив до списку 23 футболістів, тоді як одразу семеро гравців не зможуть взяти участь у цій грі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на УАФ.
Хто потрапив до заявки на матч Україна – Угорщина
Андреа Мальдера зможе розраховувати одразу на чотирьох нападників: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат та Ігор Краснопір мають можливість зіграти у цьому матчі.
Відзначаємо і присутність у заявці дебютантів збірної: Івана Варфоломєєва, Максима Хланя та Олександра Драмбаєва.
Хто пропустить матч
Водночас поза заявкою на поєдинок залишилися семеро футболістів. Це Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков та Данило Сікан.
Таким чином, у складі української команди на матч проти угорців залишився один номінальний лівий захисник – це Олександр Драмбаєв. Також суттєвими є втрати у центрі поля, де не буде Судакова та Шапаренка. Не зіграє і автор поки що єдиного м'яча збірної України у цьогорічному розіграші Ліги націй Данило Сікан – сме його влучний удар приніс українцям перемогу над Угорщиною у матчі 1-го туру.
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