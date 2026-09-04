Украина хочет провести ЧМ по футболу вместе с Польшей: заявление министра

Повторить опыт Евро-2012

Матвей Бедный заявил, что Киев заинтересован в изучении возможности совместной заявки с Польшей на проведение чемпионата мира.

"Ближайшая свободная дата для проведения чемпионата мира где-то в 2040-х годах, поэтому нам нужно планировать с учетом этой перспективы уже сейчас. Мы остаемся страной, нацеленной на крупнейшие спортивные достижения. Это часть нашей национальной культуры, и мы хотим развивать ее несмотря на все сложности", - сказал Бедный.

Украина и Польша уже имеют опыт совместной организации крупного футбольного турнира. В 2012 году страны вместе принимали чемпионат Европы.

По словам министра, было бы логично повторить этот успешный опыт. Он также считает, что такая заявка могла бы привлечь внимание инвесторов к Украине.

Бедный отдельно подчеркнул, что официальная заявка должна исходить от спортивного сообщества или футбольных федераций. То есть сейчас Украина лишь заинтересована в такой перспективе, а официальной заявки в ФИФА нет.

Что об идее думают в Польше

Польская сторона заявила Politico, что Министерство спорта и туризма Польши пока не ведет переговоры с Украиной по совместному проведению чемпионата мира. Поэтому на этот момент правильнее говорить именно об украинской инициативе и возможности такого проекта, а не о сформированной совместной заявке.

Известно, что ближайший чемпионат мира 2030 будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а хозяином ЧМ-2034 станет Саудовская Аравия.