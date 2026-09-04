Україна хоче провести ЧС з футболу разом із Польщею: заява міністра

Повторити досвід Євро-2012

Матвій Бідний заявив, що Київ зацікавлений у вивченні можливості спільної заявки з Польщею на проведення чемпіонату світу.

"Найближча вільна дата для проведення чемпіонату світу десь у 2040-х роках, тому нам потрібно планувати з урахуванням цієї перспективи вже зараз. Ми залишаємося країною, спрямованою на найбільші спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі складнощі", - сказав Бідний.

Україна та Польща вже мають досвід спільної організації великого футбольного турніру. У 2012 році країни разом приймали чемпіонат Європи.

За словами міністра, було б логічно повторити цей успішний досвід. Він також вважає, що така заявка могла б привернути увагу інвесторів до України.

Бідний окремо наголосив, що офіційна заявка має виходити від спортивної спільноти або футбольних федерацій. Тобто наразі Україна лише зацікавлена в такій перспективі, а формальної заявки до ФІФА немає.

Що про ідею думають у Польщі

Польська сторона заявила Politico, що Міністерство спорту і туризму Польщі наразі не веде переговорів з Україною щодо спільного проведення чемпіонату світу. Тому на цей момент правильніше говорити саме про українську ініціативу та можливість такого проєкту, а не про сформовану спільну заявку.

Відомо, що найближчий чемпіонат світу 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а господарем ЧС-2034 стане Саудівська Аравія.