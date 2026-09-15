УЕФА определил арены финалов еврокубков: где разыграют трофеи в 2028 и 2029 годах
В УЕФА официально утвердили стадионы, которые будут принимать финальные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка УЕФА в сезонах 2027/28 и 2028/29.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу УЕФА.
Города-хозяева еврокубковых финалов в сезоне-2027/28
Решающие поединки за главные трофеи Европы в 2028 году пройдут на ведущих аренах Германии, Венгрии, Италии и Нидерландов.
Да, победителя Лиги чемпионов определят на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал Лиги Европы пройдет на "Национальной Арене" в Будапеште, а финал Лиги конференций – на "Ювентус Стедиуме" в Турине.
Матч за суперкубок УЕФА пройдет на "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.
Локации решающих матчей в сезоне-2028/29
В следующем сезоне футбольный праздник посетит Испанию, Сербию, Венгрию и Казахстан:
- Лига чемпионов – "Камп Ноу" (Барселона, Испания);
- Лига Европы – "Национальная арена Сербии" (Белград, Сербия);
- Лига конференций – "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия);
- Суперкубок УЕФА – "Астана Арена" (Астана, Казахстан).
Где сыграют финалы текущего сезона
Также следует напомнить, что решающие матчи еврокубков в текущем розыгрыше будут принимать мадридский "Ванда Метрополитано" (Лига чемпионов), "Вальдштадион" во Франкфурте (Лига Европы) и "Бешикташ Стедиум" в Стамбуле (Лига конференций).
Ранее мы сообщали, что был объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026.