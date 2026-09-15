УЄФА визначив арени фіналів єврокубків: де розіграють трофеї у 2028 і 2029 роках

Міста-господарі єврокубкових фіналів у сезоні-2027/28

Вирішальні поєдинки за головні трофеї Європи у 2028-му році пройдуть на провідних аренах Німеччини, Угорщини, Італії та Нідерландів.

Так, переможця Ліги чемпіонів визначать на "Альянц Арені" в Мюнхені. Фінал Ліги Європи пройде на "Національній Арені" в Будапешті, а фінал Ліги конференцій - на "Ювентус Стедіумі" в Турині.

Матч за суперкубок УЄФА пройде на "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі.

Локації вирішальних матчів у сезоні-2028/29

Наступного сезону футбольне свято завітає до Іспанії, Сербії, Угорщини та Казахстану:

Ліга чемпіонів - "Камп Ноу" (Барселона, Іспанія);

Ліга Європи - "Національна арена Сербії" (Белград, Сербія);

Ліга конференцій - "Пушкаш Арена" (Будапешт, Угорщина);

Суперкубок УЄФА - "Астана Арена" (Астана, Казахстан).

Де зіграють фінали поточного сезону

Також варто нагадати, що вирішальні матчі єврокубків у поточному розіграші прийматимуть мадридський "Ванда Метрополітано" (Ліга чемпіонів), "Вальдштадіон" у Франкфурті (Ліга Європи) та "Бешикташ Стедіум" у Стамбулі (Ліга конференцій).