УЕФА вынес Украине неутешительный вердикт перед жеребьевкой Евро-2028: все потенциальные соперники

В какой корзине оказалась Украина

Распределение команд по корзинам перед квалификацией Евро-2028 напрямую зависит от итогового рейтинга текущего сезона Лиги наций. Выступая в дивизионе B, украинцы претендовали на вторую корзину. Но для этого команде Андреа Мальдеры необходимо было финишировать в топ-2 своей группы.

Однако неудача в Белфасте гарантировала, что Украина не поднимется выше третьей строчки в квартете. Поэтому украинская команда, как одна из восьми худших сборных дивизиона B, оказалась в третьей корзине.

Как распределились европейские сборные

В квалификации Евро-2028 "сине-желтые" точно получат соперников из первой, второй, четвертой и, в зависимости от размера группы (4 или 5 команд), пятой корзин. В то же время Украина гарантированно избежит встречи с командами из своей корзины, куда уже попали крепкие европейские середняки.

Предварительный состав корзин

Первая корзина: Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания.

Вторая корзина: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс.

Третья корзина: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина.

Четвертая корзина: Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Пятая корзина: Андорра, Азербайджан, Гибралтар, Лихтенштейн, Литва, Мальта.

Еще восемь сборных определят свою окончательную прописку после заключительного тура Лиги наций. Сейчас между второй и третьей корзинами балансируют Косово, Ирландия, Шотландия и Словения, а между третьей и четвертой – Албания, Беларусь, Эстония и Исландия.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте.

Худшая серия за 10 лет

Помимо потери позиций перед жеребьевкой, фиаско в матче с североирландцами продлило черную полосу сборной Украины до трех поражений подряд в официальных играх (ранее были неудачи в матчах с Венгрией – 1:2 и Северной Ирландией – 0:3).

Это худший показатель команды за последние десять лет – в последний раз три официальных матча подряд украинцы проигрывали еще на Евро-2016 под руководством Михаила Фоменко.