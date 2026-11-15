УЄФА виніс Україні невтішний вердикт перед жеребкуванням Євро-2028: усі потенційні суперники

У якому кошику опинилася Україна

Розподіл команд по кошиках перед кваліфікацією Євро-2028 напряму залежить від підсумкового рейтингу поточного сезону Ліги націй. Виступаючи в дивізіоні B, українці претендували на другий кошик. Але для цього команді Андреа Мальдери необхідно було фінішувати в топ-2 своєї групи.

Однак невдача в Белфасті гарантувала, що Україна не підніметься вище третьої сходинки в квартеті. Тому, як одна з восьми гірших збірних дивізіону B, українська команда опинилася в третьому кошику.

Як розділились європейські збірні

У кваліфікації Євро-2028 "синьо-жовті" точно отримають суперників із першого, другого, четвертого та, залежно від розміру групи (4 або 5 команд), п'ятого кошиків. Натомість Україна гарантовано уникне зустрічі з командами зі свого кошика, куди вже потрапили міцні європейські середняки.

Попередній склад кошиків

Перший кошик: Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія.

Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія. Другий кошик: Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Уельс. Третій кошик: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна.

Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна. Четвертий кошик: Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино. П'ятий кошик: Андорра, Азербайджан, Гібралтар, Ліхтенштейн, Литва, Мальта.

Ще вісім збірних визначать свою остаточну прописку після завершального туру Ліги націй. Наразі між другим і третім кошиками балансують Косово, Ірландія, Шотландія та Словенія, а між третім і четвертим – Албанія, Білорусь, Естонія та Ісландія.

Жеребкування відбору Євро-2028 відбудеться 6 грудня в Белфасті.

Найгірша серія за 10 років

Окрім втрати позицій перед жеребкуванням, фіаско в матчі з північноірландцями продовжило чорну смугу збірної України до трьох поразок поспіль в офіційних іграх (раніше були невдачі проти Угорщини 1:2 та Північної Ірландії 0:3). Це найгірший показник команди за останні десять років – востаннє три офіційні матчі поспіль українці програвали ще на Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка.