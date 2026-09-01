УАФ объявил расписание 1/16 финала Кубка Украины: с кем и когда сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Гранды возвращаются в игру

На этой стадии соревнований борьбу начнут 32 клуба. К 28 победителям предварительного раунда присоединяются четыре представителя Украины в еврокубках - "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ.

Все противостояния будут состоять из одного матча. Согласно новому регламенту, в случае ничейного результата в основное время серия пенальти назначается сразу, без дополнительных 30 минут.

Отметим, что в трех поединках сойдутся представители УПЛ: "Полесье" – "Кудровка", "Колос" – "Карпаты" и "Буковина" – ЛНЗ.

Расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины:

Вторник, 8 сентября

13:00. "Олимпия" (Савинцы, любители) – "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ)

15:00. "Базис" (Кочубиевка, любители) – "Маяк" (Сарны, любители)

Среда, 9 сентября

11:00. "Виктория" (Сумы, 1 лига) – "Металлист" (Харьков, 1 лига)

12:00. "Карбон" (Черкассы, 2 лига) – "Эпицентр" (Каменец-Подольский, УПЛ)

13:00. "Пробий" (Городенка, 1 лига) – "Александрия" (1 лига)

14:00. "Новый Роздол" (любители) – "Агротех" (Тишковка, любители)

15:00. "Агробизнес" (Волочиск, 1 лига) - "Левый Берег" (Киев, УПЛ)

16:00. "Феникс-Мариуполь" (1 лига) – "Заря" (Луганск, УПЛ)

18:00. "Полесье" (Житомир, УПЛ) – "Кудровка" (УПЛ)

Четверг, 10 сентября

15:30. "Нива" (Винница, 2 лига) – "Динамо" (Киев, УПЛ)

Среда, 16 сентября

14:00. "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск, 1 лига) – "Харьков" (УПЛ)

15:00. "Куликов-Белка" (1 лига) – "Верес" (Ровно, УПЛ)

16:00. "Буковина" (Черновцы, УПЛ) – ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)

Четверг, 17 сентября

11:00. "Тростянец" (2 лига) – "Чернигов" (1 лига)

15:00. "Ольховцы" (2 лига) – "Шахтер" (Донецк, УПЛ)

15:30. "Колос" (Ковалевка, УПЛ) – "Карпаты" (Львов, УПЛ)

Что дальше

Победители матчей выйдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут 27-29 октября.

Решающие этапы Кубка Украины состоятся уже в 2027 году. Четвертьфиналы пройдут со 2 по 4 марта, полуфиналы – с 20 по 22 апреля. А финал пройдет 19 мая.

Напомним, что действующим обладателем трофея является киевское "Динамо", которое в финале прошлого розыгрыша одолело "Чернигов" со счетом 3:1.