УАФ оголосила розклад 1/16 фіналу Кубка України: з ким і коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"

Гранди повертаються у гру

На цій стадії змагань боротьбу розпочнуть 32 клуби. До 28 переможців попереднього раунду приєднуються чотири представники України в єврокубках – "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.

Усі протистояння складатимуться з одного матчу. За новим регламентом, у разі нічийного результату в основний час серія пенальті призначається одразу, без додаткових 30 хвилин.

Зазначимо, що в трьох поєдинках зійдуться представники УПЛ: "Полісся" – "Кудрівка", "Колос" – "Карпати" та "Буковина" – ЛНЗ.

Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України:

Вівторок, 8 вересня

13:00. "Олімпія" (Савинці, аматори) – "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ)

15:00. "Базис" (Кочубіївка, аматори) – "Маяк" (Сарни, аматори)

Середа, 9 вересня

11:00. "Вікторія" (Суми, 1 ліга) – "Металіст" (Харків, 1 ліга)

12:00. "Карбон" (Черкаси, 2 ліга) – "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський, УПЛ)

13:00. "Пробій" (Городенка, 1 ліга) – "Олександрія" (1 ліга)

14:00. "Новий Розділ" (аматори) – "Агротех" (Тишківка, аматори)

15:00. "Агробізнес" (Волочиськ, 1 ліга) – "Лівий Берег" (Київ, УПЛ)

16:00. "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – "Зоря" (Луганськ, УПЛ)

18:00. "Полісся" (Житомир, УПЛ) – "Кудрівка" (УПЛ)

Четвер, 10 вересня

15:30. "Нива" (Вінниця, 2 ліга) – "Динамо" (Київ, УПЛ)

Середа, 16 вересня

14:00. "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ, 1 ліга) – "Харків" (УПЛ)

15:00. "Куликів-Білка" (1 ліга) – "Верес" (Рівне, УПЛ)

16:00. "Буковина" (Чернівці, УПЛ) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)

Четвер, 17 вересня

11:00. "Тростянець" (2 ліга) – "Чернігів" (1 ліга)

15:00. "Вільхівці" (2 ліга) – "Шахтар" (Донецьк, УПЛ)

15:30. "Колос" (Ковалівка, УПЛ) – "Карпати" (Львів, УПЛ)

Що далі

Переможці матчів вийдуть до 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії пройдуть 27-29 жовтня.

Вирішальні етапи Кубка України відбудуться вже у 2027-му році. Чвертьфінали пройдуть з 2 по 4 березня, півфінали – з 20 по 22 квітня. А фінал відбудеться 19 травня.

Нагадаємо, що чинним володарем трофею є київське "Динамо", яке у фіналі минулого розіграшу здолало "Чернігів" із рахунком 3:1.