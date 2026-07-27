Цена сотрудничества с агрессором: в ОП прокомментировали отказ назначить Пирло тренером Италии
Отказ в назначении легендарного футболиста Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии из-за его связей с российским бизнесом является важным и четким сигналом для всего мира. Сотрудничество с государством-агрессором необратимо уничтожает репутацию даже самых известных спортивных звезд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий уполномоченного Президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка во время общения с журналистами.
Последствия токсического сотрудничества с РФ
По словам Власюка, любые контакты с российским бизнесом - это высокие риски для карьеры. В частности, речь идет о российских букмекерских конторах, таких как Fonbet, которые находятся под жесткими украинскими санкциями еще с 2023-го года за непосредственное финансирование войны против Украины.
Ситуация с легендарным итальянским эксфутболистом демонстрирует: выбор в пользу российских денег и визиты в Москву делают невозможной дальнейшую работу в цивилизованном мире.
"Репутационные и санкционные последствия настигают независимо от того, насколько ты легендарный спортсмен или публичная личность. Попытки оправдать такое сотрудничество "политизацией" уже не работают", - подчеркнул Владислав Власюк.
Как работает санкционный режим
Уполномоченный Президента подчеркнул, что действие санкций выходит за рамки сугубо юридических ограничений. Оно кардинально изменяет отношение мирового сообщества к российскому капиталу.
Чем больше расширяется санкционный режим, тем меньше интернациональных организаций и спортивных институтов готовы рисковать своей репутацией ради людей, сознательно сотрудничающих с подсанкционными структурами РФ.
Ранее мы сообщали, что сборная Италии отказалась от назначения Андреа Пирло на должность тренера из-за сотрудничества с российским бизнесом.