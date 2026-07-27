Ціна співпраці з агресором: в ОП прокоментували відмову призначити Пірло тренером Італії

Наслідки токсичної співпраці з РФ

За словами Власюка, будь-які контакти з російським бізнесом - це високі ризики для кар'єри. Зокрема, йдеться про російські букмекерські контори, такі як Fonbet, що перебувають під жорсткими українськими санкціями ще з 2023-го року за безпосереднє фінансування війни проти України.

Ситуація з легендарним італійським ексфутболістом демонструє: вибір на користь російських грошей та візити до Москви роблять неможливою подальшу роботу в цивілізованому світі.

"Репутаційні та санкційні наслідки наздоганяють незалежно від того, наскільки ти легендарний спортсмен чи публічна особа. Спроби виправдати таку співпрацю "політизацією" вже не працюють", - наголосив Владислав Власюк.

Як працює санкційний режим

Уповноважений Президента підкреслив, що дія санкцій виходить далеко за межі суто юридичних обмежень. Вона кардинально змінює ставлення світової спільноти до російського капіталу.

Що більше розширюється санкційний режим, то менше міжнародних організацій та спортивних інституцій готові ризикувати власною репутацією заради людей, які свідомо співпрацюють із підсанкційними структурами РФ.