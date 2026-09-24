"Это травма на всю жизнь": экс-звезда "Ливерпуля" признался, что стал жертвой сексуального насилия
Бывший нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Энди Кэрролл откровенно рассказал, что в 2021 году стал жертвой сексуального насилия. Признание 37-летнего футболиста вошло в его автобиографическую книгу "Owning It".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Athletic.
Подробности нападения и судебный приговор
Инцидент произошел вечером после одного из матчей Кэрролла за "Ньюкасл". В дом игрока посмотреть бокс пришел знакомый его бывшей партнерши. Почувствовав дискомфорт и головокружение после нескольких напитков футболист рано пошел спать.
Кэрролл проснулся от того, что гость пытался совершить к нему сексуальные действия. Спортсмен выгнал нападающего, а когда тот попытался вернуться, отправил его в нокаут ударом и сразу вызвал полицию.
Несмотря на отрицание обвинений, мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам заключения с внесением в реестр сексуальных преступников. По словам Кэрролла, процесс дачи показаний в суде оказался для него "унизительным и ужасающим":
"То, что со мной произошло, повлияло на каждый аспект моей жизни. Я думал об этом каждый день, из-за чего мне было трудно сосредоточиться на чем-то другом, в том числе на футболе. Травма от случившегося не исчезла", - написал Кэрролл в книге.
Карьера и нынешний статус форварда
Энди Кэрролл имеет богатую историю выступлений в британском футболе:
- в 2011 году нападающий перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 35 млн фунтов, став на тот момент самым дорогим британским игроком;
- Кэрролл провел 9 матчей в 2010-2012 годах в составе национальной сборной и играл на Евро-2012;
- 37-летний нападающий выступает за "Дагенем энд Редбридж", а также является совладельцем этого клуба.
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